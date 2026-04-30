Les millors recomanacions de La 2Cat pel cap de setmana
- Dissabte, 'Aquí parlem' convida Joan Ridao i 'Punts de vista' acosta les propostes culturals més destacades
- Diumenge, 'Cinema de mercat', 'Noms propis', 'El escarabajo verde', 'Fes-me viral', 'Fonamentals', 'Docu2' i 'I ara què?'
- Dissabte 2 i diumenge 3 de maig a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat porta una programació per a tots els públics i gustos. Dissabte, 'Aquí parlem' rep Joan Ridao i 'Punts de vista' convida Raquel Riba Rossy, Carlo Padial i Wizz. Diumenge, l'actor Adrià Collado protagonitza 'Cinema de mercat' i 'Fonamentals' visita el MACBA. Per la tarda, el psicòleg Antoni Bolinches visita 'Noms propis', 'Fes-me viral' repassa els moments més destacats de la temporada i 'El escarabajo verde' estrena 'Contaminació 3.0' i 'Docu2' 'Perspectives, una manera de viudre. A més, diumenge a la nit les jugadores del Barça Mapi León i Kika Nazareth visiten Sílvia Abril a 'I ara què?'.
Dissabte: actualitat política i la millor cultura
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs entrevista el professor, advocat i expolític Joan Ridao, presenta 'El caso Sloane'. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
12:45 h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
Més tard, el programa cultural 'Punts de Vista', presentat per Tània Sarrias, rep la creadora del còmic 'Lola Vendetta', Raquel Riba Rossy, que presenta 'Katanazo al Amor Romántico Vol. 2', la segona part d'aquesta sèrie. A més, el director de cinema Carlo Padial parla de la seva darrera comèdia 'Pizza Movies'. El programa acaba amb l'actuació del monologuista Wizz.
18:45h a La 2Cat
Diumenge: cinema, documentas, xarxes socials i entrevistes
Aquest diumenge, a 'Cinema de Mercat', el Pep Prieto visita el mercat de Sant Gervasi, acompanyat de l'actor Adrià Collado, que evoca els inicis de la seva carrera i recorda els primers passos que el van portar de fer teatre a la televisió i també al cinema.
13:30 h a La 2Cat
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista el psicòleg Antoni Bolinches, un dels grans mestres de la psicologia humanista del nostre país i especialista en relacions de parella. Autor d'una metodologia pròpia la Teràpia Vital, ara publica 'El síndrome de las supermujeres'.
15:00 h a La 2Cat
'El escarabajo verde' estrena el capítol 'Contaminació 3.0'. Un reportatge que pretén redefinir el concepte de contaminació, fins ara clarament definit en relació als problemes de salut pública que va generar un passat industrial.
18:45 h a La 2Cat
A, 'Fes-me viral' la Nerea Sanfe fa un repàs dels moments més destacats de la temporada, en què el programa ha donat visibilitat a onze causes socials. Els portaveus de les entitats comparteixen la seva experiència, amb un recorregut per les accions que han tingut més ressò.
19:15 h a La 2Cat
A continuació, 'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més emblemàtics de Barcelona, estrena el nou capítol 'MACBA' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta Anna Solé s'endinsarà al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, un edifici icònic de la ciutat definit per la llum, la geometria i el blanc, per repensar el significat de l’art i el paper dels museus en el món actual.
19:40 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena el documental 'Perspectives, una manera de viure' el pròxim diumenge 3 de maig al vespre. Es tracta d'un film coproduït per RTVE Catalunya, La Xarxa i RTV Cardedeu sobre 'La llar', una antiga casa senyorial convertida en la residència de 16 persones amb discapacitat intel·lectual.
20:40 h a La 2Cat
Aquesta setmana, 'I ara què?' Sílvia Abril rep la visita de Mapi León i Kika Nazareth, que expliquen els seus inicis i sacrificis fins a convertir-se en referents del futbol femení, per acabar derivant en una improvisada partida al futbolí. Seran igual de bones al camp que a plató?
22:25 h a La 2Cat