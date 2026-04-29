El psicòleg Antoni Bolinches, a 'Noms propis'
- Defensa que només aprenent del patiment podem créixer: "Necessitem una mala experiència ben assimilada"
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Antoni Bolinches, un dels grans mestres de la psicologia humanista del nostre país i especialista en relacions de parella. Autor d'una metodologia pròpia la Teràpia Vital, ara publica 'El síndrome de las supermujeres'.
Antoni Bolinches va descobrir la seva vocació tard, mentre treballava en un banc. Va tenir una crisi als 24 anys quan la seva núvia es va quedar embarassa, va assumir aquesta paternitat no desitjada i va estudiar psicologia "per intentar ser un bon pare i portar bé la situació". Des d’aleshores, ha dedicat la vida a entendre com estimem i com madurem. Autor de la metodologia Teràpia Vital i referent en l’estudi de les relacions de parella, defensa que només aprenent del patiment podem créixer: "Necessitem una mala experiència ben assimilada". També explica que "tenir sort en l'amor és aprendre de la mala sort, de les parelles que no t'han funcionat". I considera que la tercera parella és l'última i la que et convé, si has aprés de les anteriors.
Ara, publica el llibre 'El síndrome de las supermujeres', on analitza la gran paradoxa actual: dones cada vegada més fortes i autònomes que troben més dificultats per enamorar-se i homes que encara han d’evolucionar emocionalment.
Anna Cler conversa amb una de les veus més influents per entendre l’amor en el segle XXI, que diu que no veu a prop la jubilació.