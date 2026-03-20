L'artista Bea Sarrias, a 'Noms propis'
- Diumenge, 22 de març, a les 14:50h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Bea Sarrias, l'artista que pinta la llum de les cases més icòniques del món. Sarrias ha retratat espais com La Ricarda i la seu central de l'OTAN. Anna Cler descobreix la força, la sensibilitat i les històries que hi ha darrere de la seva obra.
Bea Sarrias és una artista que ha convertit la llum en el centre del seu univers creatiu: "Retrato arquitectura, però en principi l'arquitectura és una excusa per pintar la llum". "La llum dona ànima als espais", afegeix. Va créixer envoltada de llibretes, colors i una família nombrosa que, sense voler-ho, la va empènyer cap a aquest camí artístic tan propi i lluminós. Es defineix com una addicta al treball, perquè la seva feina és el seu hobby. "El meu problema és que sempre tinc un boom d'idees i em falten mans".
De pintar interiors gairebé monocroms va passar a capturar l'ànima de les arquitectures més icòniques del món, com La Ricarda i, fins i tot, la seu de l'OTAN a Brussel·les. Considera que la seva pintura "és una mica nostàlgica i dona pau". Depèn molt de la llum a l'estudi quan pinta, per això a l'estiu els quadres tenen més colors i a l'hivern són més foscos.
La seva obra és un diàleg entre espais, colors i silencis… i també entre disciplines, perquè comparteix vida i projectes amb el cineasta Morrosko Vila-San-Juan. Junts han donat forma a peces que ja són referència. Ara, estrena nous projectes i exposicions a Madrid i a Barcelona on dialoga amb l'obra audiovisual de Morrosko Vila-San-Juan.
A 'Noms propis' obre a l'Anna Cler la porta del seu món creatiu i de la seva pintura.