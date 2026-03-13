La restauradora de Casa Leopoldo, Rosa Gil, a 'Noms propis'
- "M'he guanyat la vida molt bé, en un negoci que m'ha entusiasmat des que tenia 16 anys
Diumenge,15 de març
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Rosa Gil, una dona que forma part de la memòria de Barcelona. L’ànima de Casa Leopoldo, el restaurant mític del Raval que va marcar dècades de vida cultural a Barcelona.
Rosa Gil va créixer entre cassoles, llibres i converses enceses a Casa Leopoldo, el restaurant del Raval que el seu avi va fundar el 1929 i que acabaria convertint-se en un autèntic refugi per a escriptors, artistes i bohemis de totes les èpoques. Reconeix que la vida l'ha tractada molt bé i que la família sempre li ha fet costat. "M'he guanyat la vida molt bé, en un negoci que m'ha entusiasmat des que tenia 16 anys", explica.
Des de petita, la Rosa va aprendre l’ofici d’acollir de l’avi i del pare: "Jo sempre dic que del meu avi he heretat el coratge, del meu pare la temprança i de la meva mare la tendresa". Tot i que l'avi la volia posar a treballar a la cuina, ella s'hi va negar, volia estar a la sala, al mostrador: "M'agradava treballar amb la gent".
Va ser l’amfitriona elegant i discreta que va veure passar per les seves taules figures com Vázquez Montalbán, Juan Marsé, Eduardo Mendoza, Maruja Torres, Sabina, Serrat, Orson Welles o Hemingway… però també veïns anònims que, per a ella, eren igualment il·lustres. La seva història és la d’un barri, d’una ciutat i d’una manera de viure la cuina i l’hospitalitat.
Anna Cler recupera amb Rosa Gil la memòria viva de Casa Leopoldo. Una dona que ho ha vist tot: les tertúlies amb escriptors, les nits bohèmies del Barri Xino, els artistes i les històries petites que fan gran una ciutat.