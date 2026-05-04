Lola Lolita revela el momento en el que el 'hate' la llevó a acudir al psicólogo: "No era solo gente joven" | La Revuelta

Lola Lolita es una de las creadoras de contenido más veteranas de nuestro país. Con tan solo 24 años, la joven de Elche cumple ya una década trabajando en las redes sociales, y ha observado un incremento de las actitudes negativas y comentarios de odio en los últimos años. En su caso concreto, ha identificado un momento muy concreto a partir del cual empezó a recibir más hate, “no solo de gente joven”, sino también de un público mayor, “de 40, 50 o 60 años”: su participación durante seis meses en El Hormiguero. La influencer visitaba La Revuelta para presentar la tercera edición de su LolaLolitaLand, un festival ambientado en un circo con atracciones, actividades, música y espectáculos que tendrá lugar el 23 de mayo en Madrid.

Ayuda psicológica contra el odio en redes Lola Lolita tiene claro que “no se puede gustar a todo el mundo”, pero lamenta que “hoy en día, en las redes, hay muchísimo odio”, a diferencia de sus inicios hace ya 10 años, cuando “todo era de color de rosa”. Y la creadora de contenido ilicitana ha comprobado un incremento del hate en sus publicaciones a partir de un momento muy concreto: “cuando estuve en el otro bando, seis meses trabajando en El Hormiguero con una sección”. A partir de entonces, empezó a recibir “muchísimos insultos” ya no solo de gente joven, sino “de 40, 50, 60 años”, algo a lo que asegura que no estaba acostumbrada. “Me quedé tiesa. Pensaba: ¡Si puedo ser su hija y me están poniendo a parir!”, recordaba en su entrevista con Broncano, reclamando “un poco de educación. Si a mí no me gusta alguien, no lo digo en público”. Tal fue la intensidad de los ataques recibidos que Lola Lolita tuvo que recurrir a la ayuda profesional de un psicólogo, “algo que no había hecho nunca, y me ha venido muy bien”.