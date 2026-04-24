La cantant Roser, a 'Noms propis'
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la cantant Roser, una d'aquelles artistes que s'han guanyat cada pas amb esforç i constància. Ha viscut moltes vides en una sola. Va començar cantant en orquestres fins que 'Popstars' la va catapultar a la fama.
Nascuda a Canet de Mar, va créixer entre focus, maquillatge i somnis immensos, en una família molt vinculada al món de l'espectacle. El pare era directora de teatre i la mare maquilladora de TV3 i amb 3 anys va dir que volia ser artista: "I això és una cosa bona i una cosa dolenta a la vida, perquè tu creus que això és exactament el que has de fer i no hi ha un pla b. Et genera més frustració".
Cantant, ballarina, model, presentadora, emprenedora… però sobretot, és una dona que ha après a reinventar-se, a renéixer i a estimar-se en cada etapa. Roser ha viscut moltes vides en una sola. Va començar cantant en orquestres fins que el talent-show televisiu 'Popstars' la va catapultar a la fama. A partir d'aquí, va emprendre el camí en solitari que sempre havia somiat. Però també ha patit el desencís i el fracàs.
Explica a 'Noms propis' que va cometre un error terrible: no tenir un pla b en el món de l'espectacle. Quan va fitxar per Warner va pensar que ja ho tenia tot i que només podria triomfar. Diu que va haver de lluitar amb el seu ego i fer front a coses que no surten com esperava. "No concebia en el meu cap la reinvenció i no només existeix, sinó que és fantàstica", parla amb Anna Cler.
Roser és una d'aquelles artistes que s'han guanyat cada pas amb esforç i constància Amb una trajectòria llarga i intensa, hi ha hagut èxits sonats, moments difícils i projectes il·lusionants. Ha posat en marxa espectacles com ara: 'Diva's disco', 'Entre divas' i, l'actual 'Hola Raffaella'.