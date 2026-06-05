Ràdio 4 bat tots els rècords d'audiència
- Ha assolit els 78.900 visitants únics i 124.000 reproduccions dels àudios, rècords absoluts de tots els temps
- A més, aquest mes totes les emissores del grup han crescut en oients en directe
Ràdio 4 aconsegueix les millors dades d'audiència de la seva historia. Ha assolit els 78.900 visitants únics i 124.000 reproduccions dels àudios, un 20% més que el mes anterior.
Les dades de 'Ràdio 4' reconeixen l'èxit de l'emissora, que ha arribat a 79,900 visitants únics, un 130% més que fa un any. Es tracta d'un rècord absolut que supera en un 11% les xifres de l'abril anterior.
A més, s'han registrat 124.000 reproduccions dels àudios, el millor resultat de tots els temps i un 20% més que el mes passat. Pel que fa als oients diaris en directe a través del web i l'app, la xifra ha crescut un 5% respecte de l'abril, fins a assolir els 14.000 oients. A més, el temps mitjà d'escolta s'ha situat en 18 minuts, una dada que també representa un rècord històric i que posa de manifest l'elevat nivell de fidelització de l'audiència.
El 'Matí de Ràdio 4', 'Bon dia i bona sort' i 'Xavifòrnia' formen part del el top 5 dels continguts més descarregats. A més, El 'Matí de Ràdio 4', 'Bon dia i bona sort' i els 'Serveis Informatius' són els 3 programes més escoltats del mes.
El 49% de les visites provenen d'accessos directes o marcadors, una mostra de la fidelitat de l'audiència. X i Instagram generen el 70% del trànsit procedent de xarxes socials. D'altra banda, el 83% dels oients escolten l'emissora via web i el 15% a través de l'app. El mòbil continua sent el dispositiu predominant, ja que concentra el 73% de les visites a Ràdio 4.
A més, aquest mes totes les emissores del grup han crescut en oients en directe.