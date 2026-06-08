En directo: El juicio a David Sánchez se reanuda tras el aumento de petición de pena de tres a seis años por las acusaciones

El juicio contra David Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, se reanuda este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz con los informes finales de las partes tras la declaración del hermano del presidente del Gobierno y de los otros diez acusados de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

En el trámite de conclusiones, seis de las siete acusaciones populares que se han presentado en este caso elevaron sus peticiones de prisión tanto para David Sánchez como para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, hasta los 6 y 4 años, respectivamente.

El pasado jueves el presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio, suspendió este pasado jueves el juicio hasta este lunes después de rechazar las peticiones de los abogados de la defensa para que no se aceptaran el aumento de penas presentado por las acusaciones, o se suspendiera el juicio durante 10 días para estudiarlas.

Excepto Manos Limpias, la organización que inicio el proceso con su denuncia inicial, el resto de acusaciones populares —PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos— aumentaron en sus conclusiones finales las penas de prisión que solicitaban para Sánchez y Gallardo.

Así, Hazte Oír presentó uno de los escritos en los que se elevaban la petición de penas, al que se adhirieron Abogados Cristianos e Iustitia Europa, mientras que PP y Vox elaboraron un segundo escrito, con la adhesión de Liberum. En ambos escritos, se incrementaba de 4 a 6 años la petición de pena de prisión para David Sánchez, y hasta los cuatro años para Gallardo.

Esta modificación de las conclusiones finales provocó la protesta tanto de la fiscal del caso, Begoña García Boró, como de todos los abogados de la defensa de los acusados, quienes en sus intervenciones pidieron al juez que, o bien no aceptara este cambio de última hora, o bien suspendiera el juicio durante diez días para poder estudiarlas.