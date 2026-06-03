Directo: El juicio contra David Sánchez sigue con las declaraciones de más testigos y de los agentes de la UCO

El juicio contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en su contratación por la Diputación de Badajoz —proceso en el que hay otros diez investigados, entre ellos el expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo— sigue este miércoles en la Audiencia Provincial a partir de las 10:00 con las declaraciones de cuatro testigos más y de nueve agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Entre los testigos que declararon en la última jornada se encuentra Cristina de Frutos, quien fue candidata al mismo puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios y se ratificó ante el tribunal en que una persona le advirtió dos días antes de presentarse que sabía que la plaza era para el hermano del jefe del Ejecutivo.

Los hechos en investigación comenzaron en octubre de 2016, cuando Pedro Sánchez acababa de dimitir como secretario general del PSOE y su hermano firmó el contrato en julio de 2017, dos meses después de que recuperara el control del partido. Su llegada a la Presidencia del Gobierno no se produjo hasta junio de 2018.

De Frutos identificó además a la persona que le había advertido para quién era la plaza —el director del Conservatorio de Plasencia Antonio Luis Suárez Moreno— y que cuando se lo dijo decidió no se iba a presentar pero un día antes de hacer las pruebas, según su declaración, le llamaron de la Diputación para avisarle de la convocatoria y le dijeron que tenía posibilidades y se decidió a concurrir a la convocatoria.

Entre los testigos que declararon este miércoles también se encuentran, como perito, Ángel Carlos Díaz Mancha, interventor general de la Diputación de Badajoz, que explicó cómo es el análisis de los expedientes administrativos y el procedimiento ante la creación de un puesto de trabajo.

También ha declarado Víctor Peralta Jiménez, el informático responsable del servicio de Tecnología y Sistemas Corporativos de la Diputación que estuvo junto al director de Área con los agentes de la UCO y la letrada de Justicia que acudieron a obtener los correos de ciertas personas.