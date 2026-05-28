La Fiscalía ve prescrito uno de los delitos contra el hermano de Pedro Sánchez y su abogado pide la nulidad del juicio

Sobre las 10 horas de este jueves ha arrancado en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz en 2017, donde ocupó el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y posteriormente cargos vinculados a Artes Escénicas.

Todo se ha producido en medio de un gran despliegue policial, lo que ha hecho que Sánchez haya decidido entrar al juzgado por la puerta de atrás. En el banquillo también se sentará el exlíder del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

En la primera sesión del juicio, que se han tratado las cuestiones previas, la fiscal del caso, Begoña García Boró, ha apoyado la prescripción de uno de los delitos que se imputa a David Sánchez, que es el de aceptación de nombramiento ilegal en la Diputación. Según ella, este punto no se debería juzgar porque ya habría prescrito. En la misma línea se ha pronunciado el abogado de David Sánchez, solicitando la nulidad del juicio.

Begoña García se ha adherido a la consideración del abogado de Sánchez sobre que el delito por el que se le juzga ha prescrito, respecto del que ha señalado que "el delito de aceptación de nombramiento ilegal está tipificado no con inhabilitación", sino con una pena de multa de tres a ocho meses" y se trata de "un delito leve que debe prescribir al año".

Además de a David Sánchez, la fiscal ha solicitado que se retire el mismo cargo a Gallardo por que el también se le había imputado. García Boró ha entendido que "es cierto que al señor Gallardo se le escuchó en el momento procesal oportuno", pero sin embargo, en el caso de la contratación de Luis Carrero en la Diputación de Badajoz "se produce una acusación sorpresiva en el escrito de acusación", algo que se realiza "sin que haya sido oído, sin que sobre estos hechos haya adquirido la condición de investigado", ha apuntado.

El exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Garrido (i) y el hermano del presidente del gobierno David Sánchez en la Audiencia Provincial de Badajoz. Pool

Por otra parte, el Ministerio Público ha defendido la "imparcialidad" de la jueza instructora "ante las sospechas que se han querido introducir". El hermano de Pedro Sánchez enfrenta a tres años de prisión por supuesta contratación irregular en la Diputación de Badajoz por los delitos de tráfico de influencias en concurso medial, prevaricación administrativa y aceptación de nombramiento ilegal.