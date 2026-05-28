La Fiscalía ve prescrito uno de los delitos contra el hermano de Pedro Sánchez y su abogado pide la nulidad del juicio
- El Ministerio Público defiende la "imparcialidad" de la jueza instructora "ante las sospechas que se han querido introducir"
- El abogado de David Sánchez sostiene que la raíz del juicio "está podrida" y el delito prescrito
Sobre las 10 horas de este jueves ha arrancado en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz en 2017, donde ocupó el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y posteriormente cargos vinculados a Artes Escénicas.
Todo se ha producido en medio de un gran despliegue policial, lo que ha hecho que Sánchez haya decidido entrar al juzgado por la puerta de atrás. En el banquillo también se sentará el exlíder del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
En la primera sesión del juicio, que se han tratado las cuestiones previas, la fiscal del caso, Begoña García Boró, ha apoyado la prescripción de uno de los delitos que se imputa a David Sánchez, que es el de aceptación de nombramiento ilegal en la Diputación. Según ella, este punto no se debería juzgar porque ya habría prescrito. En la misma línea se ha pronunciado el abogado de David Sánchez, solicitando la nulidad del juicio.
Begoña García se ha adherido a la consideración del abogado de Sánchez sobre que el delito por el que se le juzga ha prescrito, respecto del que ha señalado que "el delito de aceptación de nombramiento ilegal está tipificado no con inhabilitación", sino con una pena de multa de tres a ocho meses" y se trata de "un delito leve que debe prescribir al año".
Además de a David Sánchez, la fiscal ha solicitado que se retire el mismo cargo a Gallardo por que el también se le había imputado. García Boró ha entendido que "es cierto que al señor Gallardo se le escuchó en el momento procesal oportuno", pero sin embargo, en el caso de la contratación de Luis Carrero en la Diputación de Badajoz "se produce una acusación sorpresiva en el escrito de acusación", algo que se realiza "sin que haya sido oído, sin que sobre estos hechos haya adquirido la condición de investigado", ha apuntado.
Por otra parte, el Ministerio Público ha defendido la "imparcialidad" de la jueza instructora "ante las sospechas que se han querido introducir". El hermano de Pedro Sánchez enfrenta a tres años de prisión por supuesta contratación irregular en la Diputación de Badajoz por los delitos de tráfico de influencias en concurso medial, prevaricación administrativa y aceptación de nombramiento ilegal.
El abogado de David Sánchez sostiene que la raíz del juicio "está podrida"
También en la sesión de cuestiones previas, el abogado de David Sánchez Pérez-Castejón, Emilio Cortés Bechiarelli, ha pedido la nulidad de la apertura de juicio oral, ya que a su juicio la raíz de este procedimiento "está podrida", y porque además, el presunto delito del que se le acusa "se encuentra absolutamente prescrito"
Asimismo, el letrado se ha referido a la primera denuncia sobre este cas interpuesta por Manos Limpias en mayo de 2024, contra David Sánchez y otras personas, que según ha recordado, se presentó por los delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social, malversación, fraudes y exacciones ilegales, tras lo que ha considerado "formalmente llamativo" que "ninguno de estos tipos aparece en el escrito de acusación de las populares concursadas".
Respecto al contenido de esa primera denuncia, el letrado ha señalado que incluye "una serie de recortes de prensa y de pantallazos del Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz", sobre la contratación de Sánchez, y se añaden una serie de "pretendidas consideraciones acerca del posible absentismo" laboral de su cliente en su puesto de trabajo.