En directo: El juicio a David Sánchez sigue con más testigos, entre ellas la candidata que declaró haber oído que el puesto "estaba dado"

El juicio contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, sigue este martes tras reanudarse esta semana con las declaraciones de nuevos testigos, después de que el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz decidiera aceptar la petición de su defensa de retirar, por su prescripción, el delito de aceptación de nombramiento ilegal —como coordinador de los conservatorios de la Diputación—, manteniendo los de tráfico de influencias y prevaricación.

David Sánchez ha llegado a la sede judicial alrededor de las 9:45 horas para esta tercera sesión del juicio, en la que está prevista la declaración de 15 testigos, de acuerdo con el calendario que el presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, ha fijado para las pruebas testificales. Entre ellas, será clave la de Cristina de Frutos, una de las candidatas al mismo puesto de Sánchez, que en la fase de instrucción aseguró haber oído que "ya estaba dado".

El exdirector del Conservatorio Superior de Música, de la Diputación de Badajoz, Evaristo Valentín López —el otro Conservatorio es el Profesional—aseguró, al ser preguntado por los correos que constan en la causa —y uno en concreto del 19 de mayo de 2016 con el asunto de "el hermanísimo"— que los rumores sobre este calificativo no se referían a que el puesto fuera para David Sánchez, pero sí sobre que "se iba a presentar a la plaza". El juez advirtió que no va a aceptar "rumores" sino hechos.