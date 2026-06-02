En directo: El juicio a David Sánchez sigue con más testigos, entre ellas la candidata que declaró haber oído que el puesto "estaba dado"
- En esta tercera sesión del juicio está prevista la declaración de 15 testigos
- Sobre el correo con el asunto "el hermanísimo", los testigos dijeron haber oído rumores de que "se iba a presentar"
El juicio contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, sigue este martes tras reanudarse esta semana con las declaraciones de nuevos testigos, después de que el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz decidiera aceptar la petición de su defensa de retirar, por su prescripción, el delito de aceptación de nombramiento ilegal —como coordinador de los conservatorios de la Diputación—, manteniendo los de tráfico de influencias y prevaricación.
David Sánchez ha llegado a la sede judicial alrededor de las 9:45 horas para esta tercera sesión del juicio, en la que está prevista la declaración de 15 testigos, de acuerdo con el calendario que el presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, ha fijado para las pruebas testificales. Entre ellas, será clave la de Cristina de Frutos, una de las candidatas al mismo puesto de Sánchez, que en la fase de instrucción aseguró haber oído que "ya estaba dado".
El exdirector del Conservatorio Superior de Música, de la Diputación de Badajoz, Evaristo Valentín López —el otro Conservatorio es el Profesional—aseguró, al ser preguntado por los correos que constan en la causa —y uno en concreto del 19 de mayo de 2016 con el asunto de "el hermanísimo"— que los rumores sobre este calificativo no se referían a que el puesto fuera para David Sánchez, pero sí sobre que "se iba a presentar a la plaza". El juez advirtió que no va a aceptar "rumores" sino hechos.
El plazo límite para acabar el juicio, el 19 de junio
El calendario inicialmente previsto por el tribunal prevé, tras las declaraciones de este lunes y martes, que este miércoles declaren otros cuatro testigos y nueve agentes de la Guardia Civil.
Ya el jueves, 4 de junio, tendrían lugar las declaraciones de los once investigados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y si fuese necesario continuar al día siguiente, se haría solo en horario de mañana.
Los informes finales serían el lunes y martes, 8 y 9 de junio. "Ahí acabamos el juicio, si lo hemos acabado", señaló el presidente de sala antes de levantar la sesión el pasado jueves, y apuntó que caso de que tuviera que continuar el juicio más allá de esa fecha, seguiría del 15 al 19 de junio.