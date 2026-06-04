En directo: David Sánchez declara como acusado en el juicio contra él tras concluir la fase testifical

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, declara este jueves como acusado en el juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz, tras haber terminado la fase testifical, en la que la sala ha escuchado el interrogatorio a más de cuarenta testigos, algunos de ellos también peritos.

Ante el tribunal, David Sánchez ha empezado su declaración anunciando que sólo va a responder a las preguntas de su letrado. Después declarará también el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, para el que piden tres años de cárcel, idéntica petición de pena que hacen las acusaciones por los mismos delitos.

La UCO apunta a Gallardo como impulsor de la plaza La UCO entiende, atendiendo a lo expuesto por su teniente coronel Antonio Balas, y sujeto a los atestados que se elaboraron a partir de la investigación de miles de correos, que el puesto de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios fue creado para este último. El teniente coronel Balas apunta directamente a Gallardo como implicado en la creación del puesto para David Sánchez Considera que Gallardo fue el impulsor de la plaza, con el "motor" del área de Recursos Humanos. "Hay unos actos preparatorios y administrativos que se llevaron a cabo para generar" la plaza, expusieron los agentes de la UCO. "Si al final -si así se constata- se creó una plaza para alguien determinado, debe haber otros intervinientes", sostiene la UCO para hacerse eco de la participación en los hechos enjuiciados del resto de acusados, como así estableció la jueza instructora, Beatriz Biedma. Por contra, buena parte del conjunto de testigos han avalado los procesos de las plazas de Luis Carrero y David Sánchez, quien ya no es juzgado por aceptación de nombramiento ilegal al haber prescrito.