La consultora i comunicadora Paula Fernández-Ochoa, a 'Noms propis'
- Advocada de formació, consultora per decisió vital i experta en marca personal, ha fet del canvi, la pèrdua i el repte un camí conscient
- Diumenge, 7 de juny, a les 15.00 h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Paula Fernández-Ochoa. És advocada i comunicadora i una de les veus més influents en marca personal i lideratge. Després d'una llarga trajectòria en el món jurídic, va reinventar-se per ajudar persones i organitzacions a descobrir el seu propòsit.
Paula Fernández-Ochoa va créixer a Cercedilla envoltada de muntanyes i esforç, en una família on l'esport i els valors eren una manera d'estar al món. Era una família molt humil, els avis eren forners i conserges de l'escola d'esquí i d'allà va néixer la nissaga de l'esquí. El seu pare Francisco Fernández Ochoa va guanyar la medalla d'or als Jocs Olímpics d'Hivern de Sapporo i la seva tieta Blanca la de bronze als Jocs d'Alvertville. Explica que quan va morir el seu pare, va ser "un gran aprenentatge que tan de bo no hagués hagut de passar. Però la mort també va portar un costat dolç de certes converses profundes amb el meu pare que no havia, ni hagués tingut mai".
Advocada de formació i consultora per decisió vital, Paula ha fet del canvi, de la pèrdua i del repte un camí conscient. Va reconnectar amb l'esport fent maratons i ha corregut a deserts i a l'Himàlaia, però sobretot ha après a escoltar-se. Després d'una trajectòria consolidada en el món jurídic, va decidir reinventar-se i posar el focus en ajudar persones i organitzacions a descobrir el seu propòsit i construir una marca amb sentit: "El ajudo a saber què tenen d'especial, que et fa únic per a que t'escullin a tu".
És una de les veus més influents en marca personal. Tots aquests aprenentatges els recull al llibre 'Vivir corriendo', on defensa una manera d’entendre la vida i la carrera professional i esportiva basada en l’autenticitat, l’acció i el coratge.