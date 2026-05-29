L'enginyera biomèdica Judit Giró, a 'Noms propis'
- És cofundadora de The Blue Box, un dispositiu capaç de detectar precoçment el càncer de mama a partir d'una simple mostra d'orina
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista l'enginyera biomèdica Judit Giró. És cofundadora de The Blue Box, un dispositiu capaç per detectar el càncer de mama. Explica com funciona, quin impacte pot tenir en el futur de la salut i en quin punt es troba. El seu talent ha estat reconegut arreu del món.
Sovint es parla de la manca de referents femenins en el món de la ciència i la tecnologia. Judit Giró n'és un clar exemple de canvi de paradigma. Des de ben petita sabia que volia dedicar-se a la ciència, tot i que encara no podia posar nom a una disciplina, la bioenginyeria, que aleshores tot just començava a emergir: "Preguntem als metges què us fa falta, com us podem ajudar, i busquem quina ciència tenim". "L'objectiu és agafar una tecnologia i empaquetar-la d'una manera que sigui un producte tan tancat que a nivell d'usuari, a nivell de metge, sigui molt ràpid i fàcil de fer servir", afegeix.
En pocs anys ha fet una trajectòria meteòrica que l'ha portat als Estats Units i a fundar la seva pròpia startup biomèdica. Judit Giró és cofundadora de The Blue Box, un dispositiu capaç de detectar precoçment el càncer de mama a partir d'una simple mostra d'orina, que vol ser complementària de la mamografia. La idea va sorgir d'una notícia d'un gos que detectava el càncer amb l'olfacte. Remarca que "si tu vols ser una enginyera bona, una gran enginyera, realment del lloc on has d'aprendre és de la naturalesa". Explica a 'Noms propis' com funciona, quin impacte pot tenir en el futur de la salut i en quin punt es troba.
El seu talent ha estat reconegut arreu del món, però més enllà dels guardons, Anna Cler s'atura en la persona, en el recorregut vital i en les preguntes profundes que han dut Judit Giró fins aquí. Una dona que ha sabut unir enginyeria, intuïció i cor.