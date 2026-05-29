Les recomanacions de La 2Cat pel cap de setmana
Aquest cap de setmana, La 2Cat porta una programació per a tots els públics i gustos. Dissabte, 'Aquí parlem' rep Míriam Díez Bosch, periodista i teòloga, i 'Punts de vista' compta amb Laura García Alonso i Àlex Pérez. Diumenge, 'Noms propis' convida l'enginyera biomèdica Judit Giró, 'Fonamentals' visita 'Les Tres Xemeneies', 'El escarabajo verde' estrena 'Una odissea alimentària', i 'Docu2' estrena 'Feminismes 76: Quan ens va canviar la vida'. A més, la nit del diumenge les sorpreses de l''I ara què?' amb Sílvia Abril.
Dissabte: actualitat política i la millor cultura
Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', entrevista la periodista, teòloga i catedràtica experta en religió Míriam Díez Bosch. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
12:45 h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
Al vespre, el programa cultural 'Punts de Vista' convida la directora de cinema Laura García Alonso i l'actriu Alba Sáez per parlar de la nova pel·lícula d'estrena 'Corredora'. A la plana musical, el cantautor Àlex Pérez presenta el seu darrer disc 'Ara' amb una actuació en directe. Per acabar, el programa presentat per Tània Sarrias farà un repàs a l'actualitat artística i cultural amb les col·laboradores habituals Desirée de Fez i Cristina Sala.
18:30 h a La 2Cat
Diumenge: entrevistes, arquitectura, feminisme i la carrera espacial
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista l'enginyera biomèdica Judit Giró. És cofundadora de The Blue Box, un dispositiu capaç per detectar el càncer de mama. Explica com funciona, quin impacte pot tenir en el futur de la salut i en quin punt es troba. El seu talent ha estat reconegut arreu del món.
15:00 h a La 2Cat
'El escarabajo verde' estrena el capítol 'Una odissea alimentària'. Un reportatge sobre la carrera espacial i la recerca per crear colònies humanes permanents a la Lluna i, en el futur, a Mart.
18:00 h a La 2Cat
A continuació, 'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Les Tres Xemeneies' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta Anna Solé ressegueix la història d'aquest conjunt industrial emblemàtic, antic motor energètic de la metròpoli.
19:00 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena el documental 'Feminismes 76: Quan ens va canviar la vida'. Es tracta d'un film d'RTVE Catalunya que commemora les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, un episodi determinant de la lluita feminista que, fa 50 anys, va aplegar més de tres mil dones en la clandestinitat per organitzar les seves reivindicacions després del franquisme.
20:10 h a La 2Cat
A la nit, a 'I ara què?', Sílvia Abril rep la visita de Jordi Basté i de Guille Milkyway, que parlen sense embuts de les seves particularitats com la timidesa extrema, de patir TOC i TDAH, dels seus odis i de les seves passions, per acabar amb un joc que definirà les cançons de la seva vida.
22:25 h a La 2Cat