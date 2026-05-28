La periodista i teòloga Míriam Díez Bosch, a 'Aquí parlem'
- Dissabte, 30 de maig, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24 horas.
El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Coincidint amb la visita del papa Lleó XIV a Espanya, Lluís Falgàs entrevista la periodista i teòloga especialitzada en religió, Míriam Díez Bosch per parlar de les connotacions polítiques de la visita del papa.
Diplomada en Teologia i llicenciada en Ciències de la Comunicació i en Estudis Eclesiàstics, Míriam Díez Bosch és doctora en Ciències Socials per la Pontificia Università Gregoriana Di Roma. Actualment, és directora de la càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència i de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull i presidenta de la International Society for Media, Religion and Culture.
'Aquí parlem' analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en els pressupostos de la Generalitat. La Mesa i la Junta de Portaveus han acordat que al ple del 4 de juny es faran els debats de totalitat del Projecte de llei de pressupostos. A més, Falgàs també repassa la compareixença del president Illa i la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Utra.