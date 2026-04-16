Dani Cornellà de la CUP, a 'Aquí parlem'
- Dissabte, 18 d'abril, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
Lluís Falgàs parla amb el diputat i portaveu del grup parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular – Defensem la terra, Dani Cornellà. Diplomat en Educació Social i llicenciat en psicopedagogia, fins al 2021 va ser alcalde i regidor de l'Ajuntament de Celrà. Parlarà amb Falgàs de l'actualitat de la CUP i de les negociacions dels pressupostos, entre altres qüestions.
A més, 'Aquí parlem' analitza l'actualitat política i parlamentària. Aquesta setmana hi ha hagut ple al Parlament, on s'ha celebrat la sessió de control al president Illa. Li han preguntat per la crisi del PSC a Ripoll, on l'Ajuntament de Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va poder tirar endavant els pressupostos gràcies a l'abstenció de dos regidors socialistes. El ple també ha aprovat dos decrets llei sobre la pròrroga pressupostària.