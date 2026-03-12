Mònica Sales, de JxCat, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs entrevista la presidenta de Junts per Catalunya al Parlament
- Dissabte, 14 de març, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Lluís Falgàs, director i presentador d'Aquí parlem', compta amb la presidenta de JxCat, Mònica Sales. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en els pressupostos de la Generalitat.
Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista Mònica Sales, presidenta del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, des de novembre del 2025. Falgàs li demanarà per la feina que fan des de l'oposició.
A més, 'Aquí parlem' repassa l'activitat política i parlamentària centrada en els pressupostos. El ple farà el debat de les esmenes a la totalitat el 20 de març, actualment amb postures totalment clavades. El programa també farà l'anàlisi de la sessió de control al president Illa i dels debats de totalitat de la proposició de llei del taxi i els VTC i de la proposició de llei de la gent gran.