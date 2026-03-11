El cuiner i empresari gastronòmic Nandu Jubany, a 'Pla seqüència'
- Jordi Basté visita Nandu Jubany al seu restaurant d'estrella Michelin a Osona, Can Jubany
- Dijous 12 de març, a les 22:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
Jordi Basté rep a Nandu Jubany a 'Pla seqüència' on visita el seu restaurant Can Jubany, a Osona, per repassar la trajectòria personal i professional d'un dels empresaris gastronòmics més destacats del país, amb quasi una quinzena de restaurants arreu del món i centenars de treballadors, i descobrir com compagina la vida familiar amb la gestió del seu negoci.
Nandu Jubany és un dels empresaris gastronòmics més exitosos de casa nostra: compta amb 14 restaurants repartits arreu del planeta, al voltant de 500 treballadors, i empreses de càtering i d'alimentació. A més de cuiner, Jubany és pare de tres nois i porta la benzina a les venes. Ha disputat tres Dakar, un en cotxe i l'altre en moto.
Jordi Basté el visita a Can Jubany, el seu restaurant amb 30 anys d'història i guardonat amb una Estrella Michelin, per descobrir la seva història. Comprovarà si és possible aconseguir un balanç entre la vida personal i estar al capdavant del negoci.
Després del programa, a les 23:10h s'emet el 'Making of de Nandu Jubany'. En el darrer 'Pla seqüència' de la temporada, el recorregut en furgoneta dificulta el capítol de Nandu Jubany fins a l'últim moment. Per primer cop en la trajectòria del programa, l'equip munta un sistema de càmera dins d'una furgoneta, amb moviment inclòs. Mentrestant, al cotxe d'avançada, l'equip de so i maquillatge han de preparar un dels convidats a tota velocitat quan la càmera ja està gravant. Una autèntica cirereta del pastís d'una temporada plena d'aventures i imprevistos.