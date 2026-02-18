El Mago Pop, a 'Pla seqüència'
- Jordi Basté i Antonio Díaz visiten Badia del Vallès per reconnectar amb els orígens de l'il·lusionista més conegut del nostre país
- Dijous 19 de febrer, a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
Un capítol ple de sorpreses i trucs de màgia. Jordi Basté i Antonio Díaz, més conegut com El Mago Pop, visiten Badia del Vallès a 'Pla seqüència' per retrobar-se amb els seus inicis i amb el paisatge emocional que va alimentar la seva vocació.
Antonio Díaz és l’il·lusionista més conegut de casa nostra, ha omplert teatres arreu, ha actuat a Broadway i prepara una gira internacional. En els darrers anys també ha consolidat el seu projecte escènic com a propietari de dos espais: el Branson Magic Theatre, a Missouri —la seva base d'operacions als Estats Units—, i el Teatre Victòria, a Barcelona. Però abans de tot això, va ser un nen de Badia del Vallès que improvisava números a casa i aprenia els primers jocs de cartes al barri amb el veí de davant, l'Adolfo. El programa el segueix en el retorn als carrers on va créixer i fins a l'auditori, on d'adolescent actuava, que avui porta el seu nom.
Després del programa, a les 23:10h s'emet el 'Making of d'El Mago Pop'. Un rodatge on l’equip haurà de demanar ajuda als veïns de Badia del Vallès per tirar endavant un capítol ple de retrobades. El que posarà les coses més difícils és el DeLorean, el mític cotxe de les pel·lícules de 'Retorn al futur' i un vehicle molt estimat per l'Antonio.