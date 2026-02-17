'Escola', aquest dimecres a 'I tu què faries?', a La 2Cat amb Patrick Urbano
- Un programa que planteja dilemes que travessen la vida quotidiana. El setè capítol tracta de la convivència i les pors al voltant de l'escola
- Dimecres, 18 de febrer, a les 23:20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I tu què faries?' és l'espai de debat de La 2Cat que planteja dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Presentat per Patrick Urbano, s'emet els dimecres a La2Cat.
Dimecres, 18 de febrer, La 2Cat emet 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano al capdavant, un espai que no busca qui té la raó, sinó entendre per què pensem, com pensem i què faríem nosaltres si un dilema ens toqués de prop. El capítol d'aquesta setmana reflexiona sobre l'escola.
Parlar d’escola és parlar de convivència, valors i pors. Aquest episodi aborda la segregació escolar, la immigració i la llibertat d’elecció. Triem escola pels nostres fills o per la nostra comoditat? Volem una societat diversa, però fins a quin punt? Acceptaríem que l’Estat assignés les escoles? Aquest episodi d'I tu que faries?', anomenat 'Escola', porta a debat les preocupacions i eleccions al voltant de la vida acadèmica dels fills.
El programa desemboca en una pregunta controvertida: ¿No portar els fills a una escola amb molta immigració és racista? Hi contestaran els convidats Josep Maria Prats, Juana Dolores, Maria Segurola, Sira Abenoza i Tarik.
