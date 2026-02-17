La 2Cat ofereix l'Esquí de muntanya dels Jocs Olímpics de Milano-Cortina
- Dijous, la prova individual, on participa el català Oriol Cardona
- Dissabte, la de parelles mixta, on també hi participa, fent parella amb la Sara Alonso
- Els JJOO de Milano-Cortina, en directe i en català a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Segueix els JJOO d'Hivern de Milano-Cortina, en directe i en català, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
El proper dijous, 19 de febrer, La 2Cat ofereix en directe i en català la competició d'Esquí de muntanya individual. Es podrà seguir a partir de les 13:55h, en un programa especial de 'De Cara a Barraca' a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya. Dissabte, la prova mixta per parelles, a les 13:30h.
La 2Cat ofereix la retransmissió de les proves d'Esquí de muntanya dels JJOO d'Hivern de Milano-Cortina. El proper dijous, 19 de febrer, el català Oriol Cardona participa en la prova d'Esquí de muntanya individual. Es podrà seguir en directe al programa 'Especial Cara a Barraca', a partir de les 13:55h, amb el presentador habitual a plató, Marc Martín, la periodista Patricia Mases i els comentaris tècnics de l'atleta Anna Comet.
Dissabte, 21 de febrer, la prova d'Esquí de muntanya per parelles mixta comptarà amb la participació d'Oriol Cardona fent parella amb la Sara Alonso. Es podrà veure de 13:30h a 14:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya, amb la narració de Patricia Mases i els comentaris tècnics de l'atleta Anna Comet.