'Genètica', aquest dimecres a 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano
- Un programa que planteja dilemes que sobre la vida quotidiana. El quart episodi reflexiona sobre la genètica
- Dimecres, 28 de gener, a les 23:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I tu què faries?' és l'espai de debat de La 2Cat que planteja dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Presentat per Patrick Urbano, s'emet els dimecres a La2Cat.
Dimecres, 28 de gener, La 2Cat emet 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano al capdavant, un espai que no busca qui té la raó, sinó entendre per què pensem, com pensem i què faríem nosaltres si un dilema ens toqués de prop. El capítol d'aquesta setmana reflexiona sobre la genètica.
Els avenços científics han obert preguntes que abans no existien. Les persones nascudes de donants tenen dret a conèixer el seu origen biològic? Hem de protegir-les d’algunes veritats o confiar que poden gestionar-les? Aquest episodi d'I tu que faries?', anomenat 'Genètica', porta a debat l’anonimat dels pares biològics i el límit entre protegir i ocultar aquesta informació als fills.
El programa desemboca en una pregunta íntima i incòmoda: Si el teu fill no portés els teus gens, li diries? Hi contestaran els convidats Leticia Asenjo, Maria Selles, Montse Boada, Núria Terribas i Oriol Farrés.
