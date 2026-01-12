'Seguretat', aquest dimecres a 'I tu què faries?', a La2Cat, amb Patrick Urbano
- Un programa que planteja dilemes que travessen la vida quotidiana. El segon episodi reflexiona sobre la seguretat
- Dimecres, 14 de gener, a les 23:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I tu què faries?' és l'espai de debat de La 2Cat que planteja dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Presentat per Patrick Urbano, s'emet els dimecres a La2Cat.
Dimecres, 14 de gener, La 2Cat emet 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano al capdavant, un espai que no busca qui té la raó, sinó entendre per què pensem com pensem i què faríem nosaltres si un dilema ens toqués de prop. El capítol se centre en la seguretat i el preu que paguem per sentir-nos segurs.
En aquest episodi titulat 'Seguretat' s'aborden temes com la por, el càstig, la reinserció i la vigilància a través d'un dilema concret: Volem sentir-nos segurs, però no sempre sabem a quin preu.
Podem prevenir delictes abans que passin? Estem disposats a perdre llibertat per guanyar seguretat? I què fem quan la justícia sembla insuficient? El dilema final posa el límit sobre la taula: publicaries la fotografia i el nom d’un pederasta? Per debatre-ho, el programa compta amb els convidats Andrea Villoria, Joan Miquel Capell, Lucia Caram, Oriol Farres i Xavier Melero.
