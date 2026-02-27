Enlaces accesibilidad
La 2Cat llança una programació especial aquest cap de setmana

  • Dissabte, 'Aquí parlem' convida Joan Vila, 'Punts de Vista' es trasllada a l'auditori CCIB Fòrum i, al vespre, 'La nit dels Goya' amb Tània Sarrias i Peter Vives
  • Diumenge, Jordi Tarrés visita 'Noms propis', 'Fes-me viral' fa ballar els gegants de Palafrugell i 'Docu2' estrena 'Constel·lació Portabella'
  • Dissabte 27 de febrer i diumenge 1 de març a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
La 40a edició dels Premis Goya, a Barcelona el pròxim 28 de febrer
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

La 2Cat proposa, pel pròxim cap de setmana, una programació diversa i especialment cultural en el marc de la 40a edició dels Premia Goya, que se celebren Barcelona per segona vegada a la història. Dissabte, 'Aquí parlem' convida l'expert en tecnologia i estalvi energètic Joan Vila, 'Punts de Vista' es trasllada a l'auditori CCIB Fòrum i, al vespre, 'La nit dels Goya' amb Tània Sarrias i Peter Vives. Diumenge, Jordi Tarrés visita 'Noms propis', 'Fes-me viral' fa ballar els gegants de Palafrugell i 'Docu2' estrena 'Constel·lació Portabella'.

Dissabte: Estalvi energètic i programació especial pels Goya

Aquest dissabte, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem' entrevista Joan Vila, enginyer industrial i de tecnologia del paper. És expert en energia i estalvi energètic, va ser president de la Comissió d'Energia de Pimec i ha publicat el llibre 'Economia en el canvi climàtic'. Falgàs li demanarà per la situació actual de les infraestructures de comunicació a Catalunya.

12:40 h a La 2Cat i a les 20:30 h al Canal 24 horas

La situació de les infraestructures catalanes, a 'Aquí parlem'
Més tard, el programa cultural 'Punts de Vista' amb Tània Sarrias, dedicarà una edició especial als Goya. La crítica de cinema Desirée de Fez analitzarà les principals candidatures. El programa també conversarà amb Teresa Font, membre de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, guardonada amb el Goya a millor muntatge per 'Días contados' i 'Dolor y gloria'.

14:20 h a La 2Cat

Tània Sarrias, vestida amb un mono verd i cinturó negre, al plató de 'Punts de vista'. Es veu part del nom del programa i alguns hashtags.

Tània Sarrias al plató de 'Punts de vista' JOSEP ECHABURU

Amb motiu de la celebració dels premis Goya a Barcelona, de 21 h a 22 h, els espectadors podran veure 'La nit dels Goya' amb Tània Sarrias i Peter Vives, que repassaran els millors moments de la tarda i faran connexions en directe amb la reportera Natalia Sánchez des de la catifa vermella. Aquest especial portarà el testimoni dels protagonistes de la nit. A més, l'espai parlarà amb els presentadors de La 2Cat convidats a l'esdeveniment i comptarà amb el suport de Joan Vila, especialista en cinema de RTVE Catalunya.

21:00 h a La 2Cat

La 2Cat i Ràdio 4 despleguen una cobertura especial en directe de la 40a edició dels Premis Goya a Barcelona
Diumenge: Trial, geganters catalans i cinema d'autor

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Jordi Tarrés, l'expilot de trial que va revolucionar el món del motor. Va passar de la bastida a tocar el cel, guanyant set títols mundials i convertint-se en una llegenda. Darrerament ha superat amb coratge un doble trasplantament.

14:50h a La 2Cat

Jordi Tarrés, excampió del món de trial, a 'Noms propis'
Aquest diumenge, a 'Fes-me viral', la Nerea convida els concursants a fer viral la nova colla gegantera de Palafrugell. Coneixen a la Lluna i el Pitu per a assajar amb la colla i acabar tots a la plaça del poble muntant una festa final per fer ballar els gegants.

17:45 h a La 2Cat

Aquest diumenge a 'Fes-me viral', la Nerea visita la Colla Gegantera de Palafrugell
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena el pròxim diumenge 1 de març a les 19:30 h 'Constel·lació Portabella', un documental sobre un dels grans directors i productors de cinema nacional del segle XX, el gironí Pere Portabella. La 2Cat emet aquest llargmetratge en català sobre l'apassionant vida de l'artista en el context de la historia cultural i política de l'Espanya de transició.

19:30 h a La 2Cat

'Constel·lació Portabella', nova estrena aquest diumenge a 'Docu2'
