'Fills', aquest dimecres a 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano
- Un programa que planteja dilemes que sobre la vida quotidiana. El tercer episodi reflexiona sobre els fills
- Dimecres, 21 de gener, a les 23:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I tu què faries?' és l'espai de debat de La 2Cat que planteja dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Presentat per Patrick Urbano, s'emet els dimecres a La2Cat.
Dimecres, 21 de gener, La 2Cat emet 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano al capdavant, un espai que no busca qui té la raó, sinó entendre per què pensem, com pensem i què faríem nosaltres si un dilema ens toqués de prop. El capítol d'aquesta setmana aborda la responsabilitat de tenir fills.
Límits, càstigs, sobreprotecció; castiguem massa o massa poc? I si descobrim que un fill no és víctima, sinó agressor? Un dilema incòmode: si trobes un vídeo d'assetjament al telèfon del teu fill, el denunciaries?
Aquest episodi d'I tu que faries?', titulat 'Fills', tracta sobre el fet de tenir-los i la presa constant de decisions que comporta, sense saber si encertes. El programa posa sobre la taula un dilema que incomoda qualsevol família: si arribes a casa i trobes un vídeo de bullying al mòbil del teu fill… què faries? Per debatre-ho, el programa compta amb els convidats Alba Castellví, David Bueno, Mar Hurtado, Oriol Farrrés i Samanta Villar.
