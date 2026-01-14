L'actriu Emma Vilarasau, a 'Pla seqüència'
- Jordi Basté visita Sant Cugat del Vallès amb l'actriu per parlar de la seva trajectòria i de temes com la maternitat i les xarxes socials
- Dijous 15 de gener, a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
Jordi Basté acompanya l'actriu Emma Vilarasau a 'Pla seqüència' en una passejada per Sant Cugat del Vallès mentre repassa la trajectòria d'aquesta gran dama del teatre català.
Fa gairebé quaranta anys que els personatges icònics d'Emma Vilarasau fan plorar, fan riure i, sobretot, té al públic enganxat a la cadira. Sempre acompanya, en diferents pells, des d'escenaris i pantalles. Però, què s'amaga darrere d'una de les grans dames del teatre català? On se'n va la Vilarasau quan s'abaixa el teló? Amb el Jordi Basté, repassarà, en un sol pla seqüència, els cops d'efecte de la seva llarga trajectòria com a actriu i com a persona: des d'uns inicis tumultuosos per la relació complicada amb el seu cos, fins al bateig de l'auditori de Sant Cugat del Vallès amb el seu nom, mentre reflexiona sobre temes com la maternitat i les xarxes socials.
Després del programa, a les 23:10h s'emet el 'Making of d'Emma Vilarasau' a Sant Cugat, on es mostra els entrebancs d'un recorregut exigent: del silenci del Monestir a l'escenari del Teatre-Auditori. Canvis de llums, pèrdues de senyal i problemes de comunicació per culpa de l'orellera, posen a prova l'equip a l'escena final.