'Pla seqüència', amb Joan Laporta, consolida el seu bon rendiment en el prime time de La 2Cat
- 'Pla seqüència', conduït per Jordi Basté, assoleix 95.000 espectadors i un 6% de quota de pantalla
- El president del FC Barcelona parla sense filtres de la seva joventut rebel, del cas Negreira i de la relació amb Florentino Pérez, Javier Tebas i Leo Messi
- L'entrevista completa ja es pot tornar a veure RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
'Pla seqüència', amb Joan Laporta com a convidat, aconsegueix un 6% de quota de pantalla, convertint-se en un dels espais més destacats de La 2Cat al prime time. El programa va reunir 95.000 espectadors, superant en la seva franja a Telecinco i La Sexta.
Una conversa íntima i sense concessions
En una entrevista de marcat caràcter personal, Joan Laporta repassa amb Jordi Basté diferents etapes de la seva vida. El president del FC Barcelona explica la seva etapa escolar als Maristes de Barcelona i l'expulsió després del robatori d'un examen de Física. "Repetides faltes d'assistència no justificades, actitud negativa amb el grup, faltes de respecte al professorat i robatori d'exàmens", així és com Laporta recorda la carta que va rebre el seu pare.
També parla de la seva etapa universitària, quan inicialment volia seguir la tradició familiar i estudiar Medicina: "Jo volia ser metge i vaig acabar sent advocat", i reconeix que durant el servei militar van tornar els episodis de rebel·lia.
El Bernabéu, Florentino i el cas Negreira
Preguntat per l'ambient a la llotja del Santiago Bernabéu, Laporta és clar: "El Madrid és poder; el Barça, llibertat. És un altre ambient." Sobre la relació amb Florentino Pérez i el cas Negreira, el president blaugrana es mostra contundent: "Als jutjats hem estat els únics que hem aportat proves i hem explicat que es tractava d'un assessorament arbitral."
Tot i assegurar que la relació amb Florentino és "de respecte i personal", lamenta que: "La concòrdia institucional s'ha trencat pel que estan fent amb el cas Negreira."
La relació amb Tebas i LaLiga
Laporta també parla de la relació amb Javier Tebas, que assegura que s'ha normalitzat: "És una persona noble. Si et dona la paraula, compleix". Aquesta confiança ha permès reconstruir ponts amb LaLiga, malgrat les discrepàncies per la inscripció de jugadors. Laporta afirma que la relació actualment és bona i apunta que: "Florentino fa molts anys que vol fer fora Tebas perquè no està content amb la seva gestió."
Messi, el retorn impossible i un homenatge pendent
El president del Barça aborda obertament la seva relació amb Leo Messi, després de la visita inesperada del jugador al Camp Nou i el missatge publicat a Instagram. Sobre la no renovació, Laporta és taxatiu: "El Barça està per sobre de tothom i de tot. En aquell moment s'havia de fer." Tot i això, obre la porta a un homenatge: "Dels 125 anys d'història del club, el moment Messi és un dels més gloriosos." I confessa el seu desig personal: "M'agradaria reprendre la relació que sempre havíem tingut. Tant de bo ens retrobem".
Un únic pla seqüència de 55 minuts
La conversa es va enregistrar en un únic pla seqüència de 55 minuts, un format que permet aprofundir en el vessant més personal de Joan Laporta, amb una entrevista directa i sense interrupcions. A continuació de l'entrevista, es va emetre el 'Making of de Pla seqüència', que va mantenir l'audiència amb un 5,7% de quota de pantalla.