La presentadora, actriu i model Elsa Anka, a 'Noms propis'
- Va començar en el món de la publicitat i ben aviat es va convertir en un dels rostres més coneguts de la televisió a Espanya
- Diumenge, 21 de desembre, a les 14:25h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la presentadora, actriu i model Elsa Anka. Durant anys la vam veure a les passarel·les i a les pantalles de televisió a programes de tota mena. Ara, reivindica la visibilitat de les dones a la televisió i trenca tabús parlant de la menopausa.
Elsa Anka va començar en el món de la publicitat i ben aviat es va convertir en un dels rostres més coneguts de la televisió a Espanya. Explica a 'Noms propis' la seva feina com a model i la seva etapa a les passarel·les de París. La seva alçada la va ajudar, però no tenia les mesures que requerien. "Jo era més forteta i això em va crear un problema important", que va poder solucionar ràpidament gràcies a les persones del seu entorn.
Porta més de tres dècades davant les càmeres, ha viscut la fama i també els canvis del sector. Recorda els seus inicis a RTVE, fent aparicions al programa 'Ahí te quiero ver' de Rosa Maria Sardà. Després, ha participat en programes com 'El gran juego de la oca' i 'Noche, noche' i al reality 'La isla de los famosos'. Afirma que s'ha reinventat moltes vegades i que ara "ha tornat a l'essència, amb el que vaig començar, que va ser fent publicitat".
Parla amb l'Anna Cler de les seves darreres aparicions a la televisió, com quan va substituir la seva filla, Lidia Torrent, al programa 'First dates'. I remarca: "M'ha agradat molt la feina a televisió i m'agradaria tornar".
Avui, l’Elsa reivindica la visibilitat de les dones a la televisió i trenca tabús parlant de medicina estètica i de la menopausa amb naturalitat. Una veu valenta que defensa que cada etapa de la vida s’ha de viure amb plenitud. "Quan ets un personatge públic no et permeten fer-te gran perquè et diuen que 'estás vieja'", afirma.