El neurobiòleg Jordi Olloquequi, a 'Noms propis'
- Des de petit tenia clar que volia estudiar biologia: "Els científics boixos de les pel·lícules sempre m'havien cridat l'atenció"
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista el neurobiòleg i divulgador científic Jordi Olloquequi, un científic que ha viscut una trajectòria tan apassionant com poc convencional. Publica 'Antiaging para el cerebro', per compartir com la ciència pot ajudar-nos a mantenir la ment jove, àgil i sana.
Jordi Olloquequi és neurobiòleg, professor i investigador a la Universitat de Barcelona. Des de petit tenia clar que volia estudiar biologia: "Els científics boixos de les pel·lícules sempre m'havien cridat l'atenció". Ara, s'ha especialitzat en l'envelliment cerebral i en com mantenir el cervell sa i actiu al llarg dels anys.
És un científic que ha viscut una trajectòria tan apassionant com poc convencional. Va marxar a Xile el 2008 i va estar 7 anys i mig. Va liderar un grup d'investigació i va fer descobriments rellevants i pioners sobre malalties respiratòries. A més, li permetia fer el que li agrada, la carrera acadèmica, "perquè tens de la docència que és transmetre el coneixement als estudiants, i això m'encanta, i tens la part de la recerca científica".
Parla amb l'Anna Cler del seu llibre 'Antiaging para el cerebro: Las claves de la ciencia para mantener nuestra mente joven, ágil y sana', on amb un llenguatge pròxim i a través d'exemples del dia a dia, revela els últims avanços científics i les estratègies per mantenir el nostre cervell jove i sa durant més temps.