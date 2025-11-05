El productor i distribuïdor de cinema Paco Poch, a 'Noms propis'
- Ha rebut el Gaudí d'Honor 2025, un reconeixement a tota una trajectòria dedicada amb passió al món del cinema
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Paco Poch. Productor de cinema, fotògraf, professor i activista cultural, és una figura clau en la història del cinema català. Fa uns mesos va rebre el Gaudí d'Honor a tota una carrera dedicada al món del cinema.
Nascut a Igualada, Paco Poch va créixer en una família que combinava la moda amb la passió pel setè art. El seu pare, cinèfil i innovador, un dia va aparèixer amb un projector i una càmera Super 8 i li va transmetre l'amor pel cinema. Després d'una joventut marcada per la inquietud política, la recerca espiritual i la vida alternativa, Paco va trobar en el cinema el seu llenguatge vital.
Va començar com a fotògraf fent fotos de l'escena cultural catalana, de Barcelona i de les manifestacions antifranquistes. Després, es va dedicar a la producció en pel·lícules tan emblemàtiques, com 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' d'Almodóvar i 'Gaudí' de Manuel Huerga, entre moltes altres. Recorda amb Anna Cler el seu primer film com a productor, 'Navajeros' d'Eloy de la Iglesia: "Va ser molt maca l'experiència, perquè vam treballar bé, vaig aportar molt i em va donar moltes satisfaccions".
Ha viscut moments de gran reconeixement, però també sotracs econòmics i emocionals, que com explica a 'Noms propis', l'han fet reinventar-se. Fundador de diverses productores, professor universitari i mentor de nous talents com Isaki Lacuesta, Paco ha deixat una empremta profunda en diverses generacions de cineastes. Recentment, ha rebut el Gaudí d'Honor 2025, un reconeixement a tota una trajectòria dedicada amb passió al món del cinema.