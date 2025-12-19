Viu l'emoció de la Loteria de Nadal a RTVE Catalunya
- Una cobertura amb connexions en directe i programes especials per apropar tota la màgia del sorteig a les llars catalanes
- Dilluns 22 de desembre, a partir de les 9:00h, a La1, La 2Cat, Ràdio4 i RTVE Play Catalunya
RTVE Catalunya prepara una cobertura especial de la Loteria de Nadal per fer arribar a les llars catalanes l'emoció, l'esperança i les històries que envolten aquesta jornada única. El sorteig es podrà seguir en directe a La 1, La 2Cat, Ràdio4 i RTVE Play Catalunya, amb una programació pensada per no perdre detall de cada premi i de l'alegria que es reparteix arreu del territori.
El dilluns 22 de desembre, al llarg de tot el matí, La 2Cat viurà molt de prop el sorteig de la Loteria de Nadal, que enguany repartirà 2.772 milions d'euros. 'Cafè d'idees', 'El segon cafè', 'L'altaveu al pati' i 'L'informatiu' estaran pendents del bombo, amb redactors desplaçats a diferents poblacions i administracions de loteria on vagin caient els premis. Oferiran connexions en directe per explicar en primera persona les reaccions, les celebracions i les històries humanes que fan d'aquest dia una jornada inoblidable.
Per la seva banda, RNE Catalunya-Ràdio 4, també se suma a la festa amb un programa especial. Anirà de 9:00h a 14:30h i estarà conduït per Xavi Freixes i Xavi Martínez, en directe des del Teatro Real de Madrid, amb informació constant, experts i l'ambient únic que es respira a l'escenari del sorteig.
Un any més, RTVE Catalunya acompanya l'audiència en un dia carregat d'emocions, il·lusions compartides i somnis que poden fer-se realitat, amb una cobertura rigorosa, propera i plena de caliu. Una jornada que va molt més enllà dels números i els premis, i que posa el focus en les persones, les històries i els moments de celebració col·lectiva que es viuen arreu del territori.