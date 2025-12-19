RTVE dona gairebé 900 peces de roba per a fer costat a famílies necessitades
• La roba serà utilitzada per la Fundació ADRA en fires solidàries, amb la finalitat d'aconseguir a canvi aliments i béns de primera necessitat
• El vestuari ha estat cedit per diversos programes de RTVE Catalunya
El centre de RTVE Catalunya ha donat 898 peces de vestir a la Fundació ADRA, Organització No Governamental per al Desenvolupament que forma part de la xarxa ADRA Internacional, la qual actua en més de 120 països en dos fronts principals: assistència humanitària i d'emergència i desenvolupament humanitari. En aquesta línia, ADRA desenvolupa a Espanya diversos programes per a l'atenció a famílies i/o grups vulnerables.
L'entitat distribuirà aquestes peces mitjançant tres fires solidàries i sol·licitarà, a canvi de cada peça, una donació d'entre 5 i 10 kg d'aliments no peribles com llet, arròs, farina, llegums o conserves.
Aquests aliments es lliuraran posteriorment a famílies en situació de vulnerabilitat, persones sense llar o en risc d'exclusió social. Es donarà prioritat a aquelles famílies amb fills o filles menors, per a garantir el seu accés a una alimentació bàsica i equilibrada.
Aquesta iniciativa no només contribueix a la cura del medi ambient, a donar-li una segona vida a les peces de roba, com a pràctica clau dins del model d'economia circular, sinó que també genera un impacte social positiu en permetre la recol·lecció d'aliments per als qui més els necessiten. D'aquesta manera, es promou un model sostenible en el qual el consum responsable i la solidaritat van de bracet.
La roba procedeix del vestuari utilitzat en la gravació de diferents programes, que es troba en bon estat, però que ja no pot utilitzar-se en platós de televisió. Les peces cedides, tant d'home com de dona, són: 194 bruses, 183 tops, 180 samarretes, 178 jerseis, 95 camises, 40 vestits, 17 americanes, 4 pantalons i diverses unitats d'una altra mena de vestimenta (dues jaquetes, una faldilla, un ponxo, una rebeca, una dessuadora i un vestit d'home).
Amb aquesta donació, RTVE contribueix a reduir les desigualtats, donant suport a projectes que fomenten la igualtat d'oportunitats i la inclusió (ODS 10) i promou modalitats de producció i consum més sostenibles (ODS 12).