Belén López, de Comissions Obreres de Catalunya, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs entrevista la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López
- Dissabte, 21 de febrer, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Lluís Falgàs, director i presentador d'Aquí parlem', compta amb Belén López. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada.
Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista Belén López, secretària general de CCOO de Catalunya i la primera dona que ocupa aquest càrrec en tota la història de l'organització, abans havia estat secretària general de les comarques gironines. Falgàs li demanarà per la pujada del salari mínim interprofessional, per les baixes incentivades i per les vagues i manifestacions que darrerament s'estan produint en els treballadors del sector sanitari, de l'educatiu i de la pagesia, entre altres qüestions.
El programa 'Aquí parlem' també repassa l'activitat política i parlamentària centrada en la tornada del president Salvador Illa a l'activitat institucional, després de la seva baixa mèdica, i quan se li esgota el termini al govern per aprovar els pressupostos.