'L'any que vas néixer' reuneix les cares de La 2Cat en un emotiu especial de Nadal
- Hi participen Gemma Nierga, Cristina Villanueva, Ernest Riveras, Maria Gómez, Oriol Nolis, Jordi Hurtado, Sílvia Abril i Danae Boronat
- Dimecres, 24 de desembre, a les 22:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'L'any que vas néixer' descobreix què passava l'any que van néixer els convidats i com el NO-DO explicava el món en aquell moment.
La nit de Nadal 'L'any que vas néixer' emetrà un programa especial de Nadal. En aquesta ocasió, Xavi Bundó rep diverses cares conegudes de La 2Cat per celebrar una trobada nadalenca al voltant d’imatges del NO-DO.
Al llarg de la seva existència, el NO-DO va donar una gran importància a les festes nadalenques. En aquest especial, Xavi Bundó farà un recorregut per la visió que, durant anys, va transmetre el noticiari franquista sobre el Nadal. El programa no se centrarà en un any concret, sinó en una qüestió clau: com explicava el NO-DO el Nadal?
De la mà de Gemma Nierga, del 'Cafè d'idees'; Cristina Villanueva, d''El segon cafè'; Ernest Riveras, periodista d'esports de La 2Cat; María Gómez, de 'Va de verd' i Oriol Nolis, director de La 2Cat, i de la col·laboració especial de Jordi Hurtado, de 'Saber y Ganar'; Sílvia Abril, de 'La recepta perduda' i Danae Boronat, de 'L'Altaveu', 'L'any que vas néixer' celebrarà les festes en un programa ple de sorpreses per als espectadors, per als convidats i, fins i tot, per al mateix Xavi Bundó.
Veus i mirades diferents que s'uneixen per mirar enrere i recordar com el NO-DO explicava el Nadal any rere any, des d'una perspectiva tan històrica com personal. Al llarg de la conversa, afloren anècdotes de la infància, moments familiars i tradicions que han marcat generacions. Què li va passar a Gemma Nierga el Nadal que no li va agradar el regal que li va cagar el tió? On passava Oriol Nolis els matins del dia del sorteig de la Loteria Nacional? Com construïa - i com continua fent- el seu pessebre Cristina Villanueva?
Records plens d'emoció, però també d'humor, que s'entrellacen amb les imatges del NO-DO dedicades a aquestes dates tan assenyalades. El programa mostrarà imatges de la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, de l'arribada dels Reis de l'Orient al Port de Barcelona, de com es feia cagar el tió a Setcases als anys 50, de com va celebrar Barcelona la Grossa de Nadal de l'any 1962 i de la Sección femenina ensenyant a les dones receptes de cuina nadalenca, entre altres.
Un especial que combina memòria, emoció i mirada crítica, i que converteix el Nadal en una excusa perfecta per mirar enrere i entendre millor d’on venim.