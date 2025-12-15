Empar Moliner i Marc Martínez, aquesta setmana a 'L'any que vas néixer'
- Xavi Bundó convida l'escriptora i l'actor per reviure el 1966, amb els seus records i les seves vivències
- Dimarts, 16 de desembre, a les 22:10h a La 2Cat, després de 'Cifras y letras', i a RTVE Play Catalunya
'L'any que vas néixer' descobreix què passava l'any que van néixer els convidats i també què explicava el NO-DO. Presentat per Xavi Bundó, s'emet els dimarts a la nit a La 2Cat.
Dimarts, a 'L'any que vas néixer', el periodista Xavi Bundó viatja a través del NO-DO al 1966 amb Empar Moliner i Marc Martínez. El món viu la Guerra del Vietnam, la Revolució Cultural xinesa i la descolonització africana, mentre el pop sacseja la joventut. Al mateix temps Espanya i el franquisme venen turisme i alegria.
Aquest episodi de 'L’any que vas néixer', Xavi Bundó mira enrere per descobrir l’any 1966 a través de les imatges del NO-DO de la mà dels dos convidats nascuts aquest any: l’escriptora Empar Moliner i l’actor Marc Martínez.
El 1966, el món està en plena ebullició. Hi ha la guerra del Vietnam i la Revolució Cultural xinesa, mentre la Guerra Freda continua escampant l’amenaça nuclear, i la descolonització africana reconfigura mapes, estats i mentalitats. Al mateix temps, es consoliden els moviments socials, i la música pop conquista la joventut arreu del món i escandalitza les generacions més grans, com deixa clar el NO-DO. A més, Espanya i el franquisme venen turisme i alegria.