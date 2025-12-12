Tota la programació del cap de setmana de La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista el catedràtic Antoni Segura i 'Punts de vista' rep Mònica Pérez i Jordi Ríos, que protagonitzen l'obra de teatre 'Cunyades'
- Diumenge, nou capítol de 'Calidoscopi' i 'Va de verd', Jordi Olloquequi visita 'Noms propis', 'La recepta perduda' cuina calamars amb ceba i 'Docu2' emet el documental 'Sau: la memòria submergida'
- Dissabte 13 i diumenge 14 de desembre a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista el catedràtic Antoni Segura i 'Punts de vista' rep l'actriu Mònica Pérez i l'actor i imitador Jordi Ríos. Diumenge, el programa 'Calidoscopi' es posa a ballar; el neurobiòleg Jordi Olloquequi visita 'Noms propis'; 'Va de verd' arriba amb nous tutorials pel camp; Sílvia Abril cuina calamars amb ceba a 'La recepta perduda' i 'Docu2' emet 'Sau: la memòria submergida'.
Dissabte: l'actualitat parlamentària i cultural
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, entrevista el catedràtic Antoni Segura, sobre com es presenta el món el 2026. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
10:55h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, compta amb l'actriu Mònica Pérez i l'actor i imitador Jordi Ríos, que protagonitzen l'obra de teatre 'Cunyades', i també amb l'humorista Marc Sarrats que presenta 'Vaques flaques'. A més, el programa inclou la 'Tertúlia' d'actualitat cultural amb Agnès Batlle i Clàudia Rius, i les seccions de Paula Hergar i Rita Roig.
14:25h a La 2Cat
Diumenge: joies d'arxiu, entrevistes, plantes, gastronomia i els millors documentals
En aquest nou capítol de 'Calidoscopi', Laura Vives convida els espectadors a seguir el compàs per revisar com ha evolucionat la manera de ballar al llarg del temps: dels ritmes lents i els balls agafats a les coreografies urbanes i els reptes virals. Un viatge ple de records, sorpreses i humor pensat per als més nostàlgics i també pels més curiosos, a través de l'arxiu de RTVE.
11:20h a La 2Cat
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista el neurobiòleg i divulgador científic Jordi Olloquequi, un científic que ha viscut una trajectòria tan apassionant com poc convencional. Publica 'Antiaging para el cerebro', per compartir com la ciència pot ajudar-nos a mantenir la ment jove, àgil i sana.
14:25h a La 2Cat
Aquesta setmana, 'Va de verd', l'espai de La 2Cat dedicat al món de les plantes i presentat per María Gómez, arriba amb nous consells especialment pensats per a tota aquella gent que es vol iniciar en el món de les plantes. A més, el programa mostra un dels cítrics més petits del món, el cumquat; explica els beneficis d'usar canyella a l'hort i descobreix el mite del cafè.
18:45h a La 2Cat
Aquesta setmana, 'La recepta perduda' visita Barcelona de la mà de Sílvia Abril. El programa ofereix la recepta d'un plat saludable elaborat amb ingredients de grans beneficis nutricionals: els calamars amb ceba.
19:15h a La 2Cat rtve.es/n/16852302
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el documental 'Sau, la memòria submergida'. A través de la mirada dels seus protagonistes es veu un paisatge que ja no existeix. Aigua i formigó. Pedra i vent. Espais de la memòria que apropen a una història poc coneguda: la dels pantanaires de Sau, els treballadors que van arribar del sud d'Espanya, alguns sols i d'altres amb les seves famílies, i van aixecar la presa d'un dels embassaments avui més emblemàtics.
20:00h a La 2Cat