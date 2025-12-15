Experimentant amb els formats televisius, dimarts a 'Temps enrere'
- Montse Soto recupera un mític episodi del programa 'Camaleó', on un experiment amb una notícia falsa va fer història televisiva
Dimarts 16 de desembre
'Temps enrere' és un programa que vol posar en valor l'important fons de l'arxiu i la memòria audiovisual de RTVE de Catalunya. Dirigit i presentat per Montse Soto
Aquesta setmana 'Temps enrere', l'espai presentat i dirigit per Montse Soto, emet el capítol 'Experimentant amb els formats televisius'. En ell, el programa recupera de l'arxiu històric de RTVE Catalunya una de les experiències més sorprenents del circuit català de TVE, protagonitzada pel programa 'Camaleó', quan una notícia falsa es va convertir en un experiment de ficció televisiva que va fer història.
L'any 1991, el programa 'Camaleó', una sèrie de ficció de dramatitzacions de gèneres televisius dirigida per Miguel Ángel Martín, va emetre l'episodi 'La mort'. L'espai comença en un parc d'atraccions on una noia es perd i busca les seves amigues. De sobte, l'emissió s'interromp per donar pas a un informatiu fictici amb presentadors i corresponsals reals de TVE Catalunya. Amb gran verisme, Pitu Abril, al més pur estil Orson Welles, informa d'un cop d'estat a Rússia que podria haver causat la mort de l'aleshores president Gorbatxov.
La notícia va alarmar bona part de l'audiència i va tenir ressò en diversos diaris de l'època, creant un efecte cadena en altres mitjans, que van quedar en evidència per no contrastar la informació. A la vegada, aquella emissió va tenir altres conseqüències. L'endemà van cessar el director de programes de TVE Catalunya en aquell moment, Joan Ramón Mainat; i al presentador, Pitu Abril, el van suspendre uns dies de feina. A més, bona part de l'equip de 'Camaleó' va quedar totalment desmembrat.
En aquesta nova entrega, 'Experimentant amb els formats televisius', el programa 'Temps enrere' recupera aquesta fake news convertida en un experiment de ficció televisiva que va fer història, i s'acompanya dels comentaris que va fer el mateix Pitu Abril a l'espai 'Anecdotari' l'any 2009, i les reflexions de Miguel Ángel Martín per al programa 'Històries de la tele'.