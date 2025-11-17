Quan la música sortia a la tele, nou capítol de 'Temps enrere'
- Montse Soto recupera programes musicals en català fets a TVE Catalunya, com 'Musical Express' i 'Taula de so'
- Dimarts, 18 de novembre, a les 23:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Temps enrere' és un programa que vol posar en valor l'important fons de l'arxiu i la memòria audiovisual de RTVE de Catalunya. Dirigit i presentat per Montse Soto, vol mirar al passat, per construir un futur millor. S'emet els dimarts a la nit a La 2Cat.
Aquesta setmana 'Temps enrere', l'espai presentat i dirigit per Montse Soto, revisa l'arxiu històric de RTVE Catalunya posant el focus en programes musicals. Aquesta nova entrega, 'Quan la música sortia a la tele. Torna-la a tocar, Sam', recupera emissions dels anys 70 i 80. De Tina Turner a Jaume Sisa, passant pel grup de rock Los burros i la Companyia Ínfima La Puça.
El primer fragment escollit és una entrevista que va fer Àngel Casas a Tina Turner en el programa 'Musical Express', l'any 1979. El maig d'aquell any, la cantant internacional va visitar per primer cop Barcelona i va oferir el seu primer concert a casa nostra. La conversa inclou preguntes que avui dia possiblement no passarien el filtre de l'ètica periodística, però la traducció que se'n va fer i la gran maduresa i elegància de Turner van acabar reconduint l'entrevista.
A continuació es recupera un altre fragment del programa 'Musical Express', concretament un concert que va oferir l'incombustible Jaume Sisa a Bellaterra. A finals dels 70, la música a Catalunya floria amb múltiples estils i formes de llibertat creativa; i les universitats, com l'Autònoma de Barcelona, es convertien en l'escenari escollit per molts artistes per arribar al públic.
I d'aquest 'Coristes i numismàtics' de Sisa, 'Temps enrere' passa a un dels esquetxos musicals més divertits i enginyosos de la Companyia Ínfima La Puça, formada per Oscar Rodríguez, el desaparegut Joan Busquets i Pep Salvat. Aquest trio va fer gaudir els infants de la dècada dels 80 amb programes com 'Picapuça', 'Puçastoc' i 'Salta Puça', que van ser dels primers a fer-se a Catalunya amb públic d'escoles a plató i que, a banda del clown i el teatre de l'absurd, incloïen un component molt musical.
Finalment, i coincidint amb el retorn als escenaris del grup El último de la fila, aquesta nova entrega, dedicada a recuperar alguns dels programes musicals de TVE Catalunya, tanca amb una actuació del grup de rock Los burros, enregistrada l'any 1983 al programa 'Taula de so'.