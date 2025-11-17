Enlaces accesibilidad
Quan la música sortia a la tele, nou capítol de 'Temps enrere'

  • Montse Soto recupera programes musicals en català fets a TVE Catalunya, com 'Musical Express' i 'Taula de so'
  • Dimarts, 18 de novembre, a les 23:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Montse Soto al plató del programa 'Temps enrere' de RTVE Catalunya
Montse Soto, presentadora del programa 'Temps enrere' de RTVE Catalunya JOSEP ECHABURU
'Temps enrere' és un programa que vol posar en valor l'important fons de l'arxiu i la memòria audiovisual de RTVE de Catalunya. Dirigit i presentat per Montse Soto, vol mirar al passat, per construir un futur millor. S'emet els dimarts a la nit a La 2Cat.

Aquesta setmana 'Temps enrere', l'espai presentat i dirigit per Montse Soto, revisa l'arxiu històric de RTVE Catalunya posant el focus en programes musicals. Aquesta nova entrega, 'Quan la música sortia a la tele. Torna-la a tocar, Sam', recupera emissions dels anys 70 i 80. De Tina Turner a Jaume Sisa, passant pel grup de rock Los burros i la Companyia Ínfima La Puça.

El primer fragment escollit és una entrevista que va fer Àngel Casas a Tina Turner en el programa 'Musical Express', l'any 1979. El maig d'aquell any, la cantant internacional va visitar per primer cop Barcelona i va oferir el seu primer concert a casa nostra. La conversa inclou preguntes que avui dia possiblement no passarien el filtre de l'ètica periodística, però la traducció que se'n va fer i la gran maduresa i elegància de Turner van acabar reconduint l'entrevista.

A continuació es recupera un altre fragment del programa 'Musical Express', concretament un concert que va oferir l'incombustible Jaume Sisa a Bellaterra. A finals dels 70, la música a Catalunya floria amb múltiples estils i formes de llibertat creativa; i les universitats, com l'Autònoma de Barcelona, es convertien en l'escenari escollit per molts artistes per arribar al públic.

I d'aquest 'Coristes i numismàtics' de Sisa, 'Temps enrere' passa a un dels esquetxos musicals més divertits i enginyosos de la Companyia Ínfima La Puça, formada per Oscar Rodríguez, el desaparegut Joan Busquets i Pep Salvat. Aquest trio va fer gaudir els infants de la dècada dels 80 amb programes com 'Picapuça', 'Puçastoc' i 'Salta Puça', que van ser dels primers a fer-se a Catalunya amb públic d'escoles a plató i que, a banda del clown i el teatre de l'absurd, incloïen un component molt musical.

Finalment, i coincidint amb el retorn als escenaris del grup El último de la fila, aquesta nova entrega, dedicada a recuperar alguns dels programes musicals de TVE Catalunya, tanca amb una actuació del grup de rock Los burros, enregistrada l'any 1983 al programa 'Taula de so'.

