Sílvia Orriols d'Aliança Catalana, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs parla amb la batllessa de Ripoll i diputada del Parlament de Catalunya
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, compta amb la diputada Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, en l'últim programa de l'any. 'Aquí parlem', que també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana, tornarà després de les vacances de Nadal.
Lluís Falgàs entrevista Sílvia Orriols, batllessa de l'Ajuntament de Ripoll, diputada al Parlament de Catalunya i impulsora i presidenta d'Aliança Catalana. Falgàs parla amb Orriols, després de que les enquestes donin un augment important a Aliança Catalana i quan acaben inaugurar la seu a Barcelona.
'Aquí parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària. Aquesta setmana s'ha celebrat la sessió de control i el darrer ple de període de sessions, amb la compareixença de la síndica de greuges i el monogràfic sobre la crisi de la pesta porcina. També s'ha elegit Josep Tomàs Salas com a nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya.