La Festa del Tomàquet del Bages, diumenge a 'Va de verd'
- El programa inclou consells diversos i originals dels seus molis per cuidar i transformar les plantes, fer bricolatge sostenible i art floral
- Diumenge 21 de desembre a les 18:15h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Va de verd' és el programa de La 2Cat dedicat a les plantes, l'horticultura i la jardineria. Conduït per María Gómez i dirigit per David Ruíz, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana, 'Va de verd', l'espai de La 2Cat dedicat al món de les plantes i presentat per María Gómez, arriba amb nous i originals consells dels seus molis. En el programa es mostra com fabricar testos amb material reciclat, com aplicar tècniques de bonsais a plantes silvestres i com crear rams de flors únics per a l'hivern. A més, visita la Festa del Tomàquet del Bages i el Museu Guggenheim de Bilbao.
En aquest nou episodi 'Va de verd' es desplaça al Bages per endinsar-se amb @manresa.cat en la Festa del Tomàquet, una fantàstica celebració que ressalta el tomàquet com a símbol de la riquesa hortícola de la comarca. A continuació, el programa viatja al Museu Guggenheim de Bilbao on descobrirà el fascinant sistema de manteniment de la icònica escultura floral Puppy.
Durant el recorregut, s'oferiran diversos 'moliconsells'. Per exemple com aplicar tècniques dels bonsais a les plantes silvestres, com elaborar testos originals amb material reciclat de la mà de @diydetodounpoco i com tenir un bon reg per degoteig amb @fanmascotas. També, per a preparar l'arribada de l'hivern, s'ensenyarà com fer rams de flors únics amb @flors_i_plantes_silvia; i es descobrirà el món de la clorotipia amb @sibux.fotografia.