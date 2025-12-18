Aquest diumenge a 'Calidoscopi': la feina
- Un recorregut nostàlgic i amb humor pels oficis d'ahir i les noves maneres de treballar d'avui, a través de l'arxiu de RTVE
- Diumenge 21 de desembre a les 11:20h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Calidoscopi' convida a fer un viatge per la història compartida a través de l'arxiu de RTVE. Presentat per la periodista Laura Vives, s'emet els diumenges a les 11:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
En aquest nou capítol de 'Calidoscopi' Laura Vives reflexiona sobre com ha canviat la nostra relació amb la feina al llarg dels anys, dels oficis d'abans que avui semblen insòlits, fins a les noves professions i formes de treballar actuals. Un viatge ple de records, sorpreses i humor pensat per als més nostàlgics i també els més curiosos, a través de l'arxiu de RTVE.
La relació amb la feina sovint és un equilibri entre plaer i maldecaps. Però en aquesta nova entrega de 'Calidoscopi' es revisa des d'una altra perspectiva: amb humor i sense estrès. El programa comença recordant oficis que fa només unes dècades eren indispensables i que avui possiblement costaria de creure que van existir. Professions que han quedat enrere, però que formen part de la memòria compartida de diverses generacions.
El capítol també posa el focus en l'altra cara de la moneda: les noves feines i les noves maneres de treballar que han sorgit arran dels canvis tecnològics i socials. Del teletreball als oficis relacionats amb el món digital, passant per rutines laborals que serien impensables anys enrere, es retrata com el món laboral està en constant evolució. I entre les feines que enyorem i les que encara estan per arribar, el programa tanca amb una mirada optimista: treballar pot ser dur, sí, però també engrescador, sobretot amb una dosi de cafeïna, paciència i, sobretot, amor.