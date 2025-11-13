'Calidoscopi' posa el focus en el món gastronòmic
- Un recorregut pels plats tradicionals, els nous hàbits alimentaris i la manera com el menjar ens uneix al llarg del temps, a través de l'arxiu de RTVE
- Diumenge 16 de novembre, a les 11:20h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Calidoscopi' convida a fer un viatge per la història compartida a través de l'arxiu de RTVE. Presentat per la periodista Laura Vives, s'emet els diumenges a les 11:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
En aquest nou capítol de 'Calidoscopi', Laura Vives mostra com ha evolucionat la nostra relació amb el menjar i la gastronomia, des dels plats més tradicionals fins a les tendències més modernes. Un viatge deliciós per als més nostàlgics i també els més curiosos, ple de records, humor i complicitat a través de l'arxiu de RTVE.
Si hi ha una cosa que ens uneix a les persones des del principi dels temps és el menjar. Per aquest motiu, 'Calidoscopi' posa a bullir records, emocions i sabors, i dedica aquest nou capítol a la gastronomia. El programa arrenca fent olor de cuina casolana i rescata moments que evoquen la cuina d'abans: els macarrons de diumenge, els guisats a foc lent i aquells plats que demanaven molta paciència i amor. Un homenatge a la cuina de les àvies i a la transmissió de sabers entre generacions.
La nova entrega també mostra com la cultura de la immediatesa i els avenços que van arribant, acaben generant un canvi en els hàbits alimentaris i una revolució entre fogons. Tot plegat ha convertit la cuina i l'alimentació en una declaració d'intencions, una nova manera d'entendre el món i de viure.
Entre records, humor i complicitat, 'Calidoscopi' convida així els espectadors i espectadores a mirar enrere per entendre com la gastronomia, malgrat els canvis, continua sent una part essencial de la nostra història i cultura col·lectiva. Un món en el qual més enllà dels ingredients, les receptes i les elaboracions; té molt de memòria, d'emoció i, sobretot, de compartir.