Aquest diumenge, 'Calidoscopi' es posa en forma
- Un recorregut nostàlgic i simpàtic que reflexiona sobre la nostra relació amb la pràctica d'exercici físic a través de l'arxiu de RTVE
- Diumenge 7 de desembre, a les 11:20h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Calidoscopi' convida a fer un viatge per la història compartida a través de l'arxiu de RTVE. Presentat per la periodista Laura Vives, s'emet els diumenges a les 11:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
En aquest nou capítol de 'Calidoscopi', Laura Vives explora com ha evolucionat la manera de practicar exercici físic i cuidar el nostre cos i la nostra salut al llarg del temps. Un viatge ple de records, sorpreses i humor pensat per als més nostàlgics i també els més curiosos, a través de l'arxiu de RTVE.
Al llarg de les dècades, la pràctica d'exercici físic ha viscut moments d’esplendor i èpoques de clara mandra col·lectiva. 'Calidoscopi' repassa si com a societat hem estat més aviat sedentaris o actius, i com cada generació ha tingut les seves maneres particulars de posar-se en forma. També mostra les desigualtats de gènere en la pràctica esportiva, recordant que durant molts anys realitzar esport i exercici físic es considerava majoritàriament "cosa d’homes". Haurà canviat gaire aquesta percepció amb el pas del temps?
Per tancar, el capítol posa la mirada en el present, un moment en què l’exercici físic s’ha convertit gairebé en un estil de vida, marcat per noves tendències, modes i maneres d’entendre el moviment i la salut. Però entremig de tot plegat, el programa deixa clar un missatge essencial: no cal ser un atleta olímpic per estar sa; el més important és moure’s, triar activitats que agradin i, sobretot, gaudir mentre es practiquen.