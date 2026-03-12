Sopa de Cabra, Disc Català d'Honor de Ràdio 4
- Ràdio 4 concedeix el premi Disc Català d'Honor a una de les bandes més rellevants del rock català, Sopa de Cabra
- La gala se celebrarà el 18 de març a l'Antiga Fàbrica Damm
Ràdio 4 atorga a Sopa de Cabra el Premi Disc Català d'Honor per la seva contribució en la difusió de la música i la cultura catalana. Un premi especial que es lliura per primera vegada en la història del Disc Català de l'Any i que s'emmarca en el 50 aniversari de l'emissora, la primera en català.
Sopa de Cabra és una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català. El grup va néixer a la meitat dels anys vuitanta al Barri Vell de Girona, format per Gerard Quintana, Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch, i Francesc 'Cuco' Lisicic, i des d'aquell moment ha conreat una de les trajectòries més exitoses de la música en català.
Moltes de les seves cançons s'han convertit en himnes intergeneracionals i han format part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. 'Camins', 'L'Empordà', 'Si et quedes amb mi' i 'El far del sud' són algunes de les composicions més populars i estimades del seu repertori.
Al llarg de la seva prolífica carrera, el grup ha enregistrat divuit treballs, entre discos d'estudi i gravacions en directe, entre elles el 'Ben Endins', el disc de pop-rock en català més venut de tots els temps, amb més de 130.000 còpies. A més, és l'únic grup de rock que, cantant en català, ha estat capaç d'omplir tres dies seguits el Palau Sant Jordi, l'any 2011.
'T'estimo es te quiero' d'Alfred Garcia, Disc Català de l'Any de Ràdio 4
Alfred García, el cantant de 28 anys de El Prat de Llobregat, ha guanyat el Premi Disc Català de l'Any 2025 amb el seu disc 'T'estimo es te quiero'. Aquest guardó, que impulsa Ràdio 4, ha volgut destacar un treball que ha conquerit tant el públic com els especialistes de la música catalana per la seva frescor i autenticitat.
La gala se celebrarà el 18 de març a l'Antiga Fàbrica Damm i la presentaran Xavi Martínez i Laura González.