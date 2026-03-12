La 2Cat retransmet el Girona FC - Athletic Club de la 28a jornada de La Lliga
- La retransmissió comptarà amb els comentaris de Victor García i Toni Pinilla
- Dissabte, 14 de març, a les 14h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
Els espectadors podran seguir el proper dissabte a les 14h per La 2Cat i per RTVE Play Catalunya, en català, el partit de Lliga entre el Girona FC i l'Athletic Club al Montilivi.
El Girona rep l'Athletic Club, desè classificat a La Lliga, després de la derrota dels de Valverde envers el Barça. L'equip de 'Michel' busca sumar tres punts al seu estadi. El partit comptarà amb la narració del periodista de RTVE Victor García i amb els comentaris tècnics de l'exjugador de futbol, Toni Pinilla.