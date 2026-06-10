El juez del caso Koldo cita como imputado a un guardia civil de seguridad en Transportes en la etapa de Ábalos

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como imputado en el denominado caso Koldo —que investiga supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas — al subteniente de la guardia civil José Luis Rodríguez García, destinado para funciones de seguridad en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos que declaró como testigo en el juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo.

Según la investigación de esta causa, el agente, que ha sido citado a declarar el 8 de julio habría mantenido reuniones con el exasesor del Ministerio Koldo García entre 2022 y 2023 y hay "indicios" de "su conocimiento y posible participación" en los hechos según el juez, que le considera también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".