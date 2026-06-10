El juez del caso Koldo cita como imputado a un guardia civil de seguridad en Transportes en la etapa de Ábalos
- Según la investigación, mantuvo reuniones con Koldo García entre 2022 y 2023
- En su declaración como testigo aseguró que Víctor de Aldama "tenía acceso permanente" en Transportes
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como imputado en el denominado caso Koldo —que investiga supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas — al subteniente de la guardia civil José Luis Rodríguez García, destinado para funciones de seguridad en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos que declaró como testigo en el juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo.
Según la investigación de esta causa, el agente, que ha sido citado a declarar el 8 de julio habría mantenido reuniones con el exasesor del Ministerio Koldo García entre 2022 y 2023 y hay "indicios" de "su conocimiento y posible participación" en los hechos según el juez, que le considera también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".
De Aldama tenía "acceso permanente" a Transportes
En su declaración en el juicio al ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, este guardia civil relató que éste último "tenía acceso permanente" en Transportes y "subía" a la planta donde estaba el ministro "sin pedir permiso a nadie" y "sin nadie decirle nada".
Fuentes del caso han indicado que el agente que ha sido citado ya no se encuentra en ese destino y que pasó a la reserva. Los investigadores pusieron el foco en Rodríguez como "subteniente de la Guardia Civil con destino en el Ministerio de Transportes" y por su "relación con Koldo García", el exasesor de Ábalos.
En el juicio del Tribunal Supremo contra Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compara de mascarillas, el agente reconoció como testigo que el exasesor le presentó en una ocasión al presunto conseguidor.
Rodríguez expresó su sorpresa por el hecho de que el empresario pudiera aparcar en la zona de autoridades y acceder al Ministerio de Transportes. "Yo, que trabajaba allí, no podía estacionar en el estacionamiento de autoridades. Sin embargo, el señor Víctor Gonzalo de Aldama, sí. Para mí es el único caso que conozco que, no perteneciendo al Ministerio, sí tenía acceso al Ministerio", aseguraba. "Subía y entraba sin pedir permiso a nadie", apostilló.