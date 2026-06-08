Pedraz imputa a la abogada de Koldo y cita como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el caso Leire

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en el caso Leire, y ha citado como testigo en esta causa a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para el próximo 10 de julio. Estas dos decisiones

Tras la solicitud del pasado viernes de la Fiscalía Anticorrupción, Pedraz, en un auto al que ha tenido acceso RTVE, ha adoptado una batería de diligencias en el marco de la causa en la que investiga a una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaran al PSOE o al Gobierno.

Pedraz, además, requiere a la Fiscalía General del Estado que informe de las reuniones mantenidas en su sede, entre abril de 2024 y junio de 2025, con Leire Diez u otros investigados en el procedimiento, como Jacobo Teijelo, Javier Pérez Dolset o el abogado del excomisario Villarejo, entre otras personas.

Narbona aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consta en el sumario de esta causa, en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que exmilitante socialista le habla de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

Por su parte, a Leticia de la Hoz se la investiga por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz. La abogada prestará declaración el próximo 14 de julio.

En total, Pedraz ha citado a 22 testigos entre los días 26 de junio y 13 de julio. Entre ellos están el general jefe del Estado Mayor y tres agentes de la Guardia Civil, los abogados José Aníbal Álvarez y Antonio García Cabrera, los empresarios Carmen Pano, Claudio Rivas y Joaquín Parra y el también agente de la Benemérita Rubén Villalba.