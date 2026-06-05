Anticorrupción pide al juez citar como testigo a la presidenta del PSOE Cristina Narbona en el caso Leire

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz que cite como testigo en el caso Leire a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, entre una veintena de personas más, y que llame a declarar como imputada a la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz.

Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen solicitan su declaración como testigo en un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso RTVE, en el que piden también que testifiquen el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y tres agentes del Cuerpo, entre ellos los anteriores máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) Rafael Yuste y Alfonso López Malo.

Narbona aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consta en el sumario de esta causa, en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que exmilitante socialista le habla a la diputada y presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

La presidenta del PSOE le respondió en ese intercambio de mensajes que eso "se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día", y según ella misma precisó ayer no recibió información "de ningún tipo" procedente de Leire Díez.

Fuentes del PSOE han reaccionado mostrando tranquilidad y han asegurado que su "único interés es que se esclarezca la verdad cuanto antes". Además, han añadido que Narbona cuenta con su "pleno respaldo".

Cerdán pide la nulidad del proceso Paralelamente, este viernes, el propio Cerdán ha pedido la nulidad de todo el procedimiento y ha señalado que la Audiencia Nacional no es competente para asumir esta investigación por las pesquisas que se siguen en los juzgados de Plaza de Castilla. Además, el magistrado que lleva el caso en la Audiencia Nacional ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concrete de qué cuentas bancarias procederían los pagos efectuados a la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por coordinar una trama para desbaratar causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno.