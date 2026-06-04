Narbona admite que Díez le ofreció información para "reconducir" ataques a Sánchez pero que le derivó a Cerdán

La exmilitante del PSOE Leire Díez ofreció información a la presidenta del partido, Cristina Narbona, para "reconducir" los ataques que sufría, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un ofrecimiento que Narbona derivó en el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, según han asegurado fuentes de Ferraz.

Narbona asegura que Díez no llegó a enviarle ningún documento de la información que ofrecía, y asegura que se limitó a ponerla en contacto con el número tres del partido que sí las recibió y revisó y le comunicó a la presienta del PSOE que "no tenía nada que no se supiese ya".

Este ofrecimiento, apuntan, se produjo en 2024, un año antes de la reunión en Ferraz que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil supuso un punto de inflexión para la presunta trama liderada por Cerdán y Díez que pretendía torpedear investigaciones judiciales contra el PSOE y el Gobierno.

En un informe incluido en el sumario del 'caso Leire Díez' investigado en la Audiencia Nacional la UCO detalla una conversación entre Díez y Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024. "Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar ayuda 'cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día", han asegurado los agentes.